Кровавая битва на реке Шахэ

Атака Новочеркасского полка в бою на реке Шахе. Худ. Ф. РубоОбщая ситуацияПосле Ляоянского сражения, когда армия Куропаткина подарила победу японцам (Как приказ Куропаткина об отступлении спас японскую армию от поражения), русские войска отошли на север, к Мукдену.