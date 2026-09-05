Уиткофф и Кушнер улетели из РФ с записями в блокноте из Кремля

Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер покинули Москву. С собой они увезли блокнот из Кремля с рукописными заметками, сделанными в ходе беседы с президентом России Владимиром Путиным.
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