Защитник "Спартака" Джикия о словах агента: все соответствует действительности

Капитан и защитник московского "Спартака" Георгий Джикия оценил интервью своего агента Вадима Шпинева, который заявил, что футболист не подпишет новый контракт с командой, пока ее возглавляет Гильермо Абаскаль.
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