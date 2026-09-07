Подкармливаю перцы в сентябре – и собираю урожай до октября: что даю кустам в конце сезона

В сентябре перцы еще способны отдавать урожай, но растениям уже приходится работать в непростых условиях: световой день становится короче, ночи холоднее, а рост и созревание плодов постепенно замедляются.
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