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Журнал «Профиль»

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Подкармливаю перцы в сентябре – и собираю урожай до октября: что даю кустам в конце сезона

Подкармливаю перцы в сентябре – и собираю урожай до октября: что даю кустам в конце сезона

В сентябре перцы еще способны отдавать урожай, но растениям уже приходится работать в непростых условиях: световой день становится короче, ночи холоднее, а рост и созревание плодов постепенно замедляются.

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