На двух федеральных трассах Иркутской области улучшат движение транспорта

Ремонтные работы на мостах через реки Белая в Усольском районе и Бабха в Слюдянском районе Иркутской области создают серьезные трудности для транспортного движения, особенно в разгар туристического сезона.
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