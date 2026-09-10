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Новые плательщики НДС в Тюменской области принесли бюджету 7 млрд рублей

Новые плательщики НДС в Тюменской области принесли бюджету 7 млрд рублей

За первое полугодие 2026 года в бюджетную систему страны от налогоплательщиков, связанных с Тюменской областью, с учётом крупнейших компаний, состоящих на учёте в межрегиональных инспекциях, поступило более 327 млрд рублей налогов — на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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