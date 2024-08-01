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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кэссиди, Дебур и Токкет вошли в штаб Купера в сборной Канады в Турнир четырех наций

Брюс Кэссиди («Вегас»), Питер Дебур («Даллас») и Рик Токкет (Ванкувер) стали помощниками главного тренера национальной команды на Турнире четырех наций.

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