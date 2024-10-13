Avia.pro - СМИ Ох, как же мы любим плов! Ну что тут сказать? Когда я услышал про эту новость, что в Челябинске решили отмечать День народного единства узбекскими костюмами и блюдами, первым моим чувством была радость.
«Я попросила их готовить узбекские блюда в детском саду»: Воспитатель делится опытом культурного обмена в России
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Леонид Никитин
Хорошо, когда о дружбе народов говорят! Вот только нюанс, об этом говорят и пытаются сделать только русские, все бывшие республики вбивают детям в голову, что русские оккупанты и очень плохой народ, при этом на территории России творят такое, у себя дома они о таких поступках даже подумать бы не смели. Дружба строится с обоих сторон. Вот когда у них начнут так же относиться ко всему русскому, тогда наверное можно надеть и тюбетейку.
Ответить
16 час.
tatyana
Плов-хорошая идея, для разнообразия меню и расширения кругозора, но национальные костюмы одевать ежедневно- это всё равно что ставить клеймо на себе. В Узбекистане ты узбек, а если живёшь в России то ты Русский узбек и костюмы только по праздникам.
Ответить
16 час.
Свежие комментарии