«Я попросила их готовить узбекские блюда в детском саду»: Воспитатель делится опытом культурного обмена в России

Леонид Никитин

Хорошо, когда о дружбе народов говорят! Вот только нюанс, об этом говорят и пытаются сделать только русские, все бывшие республики вбивают детям в голову, что русские оккупанты и очень плохой народ, при этом на территории России творят такое, у себя дома они о таких поступках даже подумать бы не смели. Дружба строится с обоих сторон. Вот когда у них начнут так же относиться ко всему русскому, тогда наверное можно надеть и тюбетейку.