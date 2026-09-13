Слабость и усталость могут быть следствием дефицита железа

Слабость и постоянная усталость могут быть следствием дефицита железа, заявили специалисты. Недостаток железа имеет разные степени выраженности — от скрытого дефицита, который можно выявить только по анализам, до тяжёлой анемии.
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