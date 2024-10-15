Ансамбль из Воскресенска стал лауреатом окружного этапа хорового фестиваля

Два хоровых коллектива Дворца культуры «Химик» и Муниципального учреждения «Центр развития культуры» представили городской округ Воскресенск на прослушиваниях в окружном этапе X Всероссийского хорового фестиваля.
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