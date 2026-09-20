Оккупация юга Сирии не решила задачу Израиля

С момента начала тринадцатилетней тотальной войны против режима Асада южная Сирия находилась под пристальным вниманием Израиля по причине запутанной сети местных маршрутов для поставок оружия для «Хизбаллах» и её союзников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- A «Северные потоки»...
- A Китайские «Танки»...
- A Бумажный рубль ст...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым