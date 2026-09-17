Bloomberg: Экспорт швейцарских часов в августе увеличился на 9,1%

Федерация швейцарской часовой промышленности сообщила о росте экспорта часов на 9,1% в августе 2026 года благодаря поставкам в Китай, Японию и Сингапур, несмотря на снижение импорта в США на 19,4% из-за экономических и геополитических факторов.