Нежный крем-суп — теплое блюдо для холодных дней

С первыми холодами так хочется чего-нибудь горячего и вкусненького! Что может согреть лучше, чем ароматный крем-суп? Давайте приготовим его по классическому рецепту с овощами, сливками и легкими специями.
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