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Мировое обозрение

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Российские военные отразили удары двух ракет «Нептун» и 5706 дронов ВСУ

Российские военные отразили удары двух ракет «Нептун» и 5706 дронов ВСУ

Минувшая неделя стала одной из самых напряжённых для российских средств противовоздушной обороны с начала года.

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