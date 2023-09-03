«Рубль обречен»: нужны ли России сталинские методы управления валютным курсом

И тут не скажу Не скажу

я вот, даже как сталинист, вообще не знаю чтобы при Сталине хоть как-то управляли валютным курсом ибо финансовая система СССР никак не соприкасалась с Западными и обмена вообще не было... Сейчас это невозможно и даже в КНР, на самом деле, юань колеблется в зависимости от спроса и предложения. Другое дело, что за финансовыми спекуляциями там следят строже чему нас.