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Гимнастка Ахаимова заявила, что FIG выдвигает россиянам неуважительные условия

Гимнастка Ахаимова заявила, что FIG выдвигает россиянам неуважительные условия

Олимпийская чемпионка 2020 года по спортивной гимнастике Лилия Ахаимова в интервью РИА Новости заявила, что Международная федерация гимнастики (FIG) ставит российским атлетам недопустимые условия для участия в стартах под нейтральным флагом.

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