Сергунина: Проект «Активный гражданин» объединил более 7 млн москвичей

Число участников «Активного гражданина» превысило семь миллионов. За 10 лет в проекте провели свыше 6,6 тысячи голосований по темам, связанным с благоустройством, цифровизацией, здравоохранением, культурой, транспортом, предпринимательством и многим другим.
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