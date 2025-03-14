Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 921 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Петров
    Очень русская: её предок ага Лак - славянин-славянин...А потом слово взя...
  • Михаил Берников
    Жить Жанне плохо в РФ,а во Франции бедно,она хочет многого,она стала просто бедной журналисткой,скулящей собачонкой с...А потом слово взя...
  • Татьяна Мельник
    Ее выбор ! Что ныть то теперь что плохо ей в европах , дорого , не стабильно . Ее выбор ! Вот только взад ее уже не н...А потом слово взя...

Сенат США одобрил проект бюджета, избежав шатдауна: 6 млрд на оборону

Сенат США одобрил проект бюджета, избежав шатдауна: 6 млрд на оборону

Сенат США в последний момент одобрил законопроект, предотвращающий шатдаун. Поддержано 54 голосами, проект увеличивает оборонные расходы на 6 млрд долларов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх