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Путин назначил Наталью Поклонскую заместителем главы Россотрудничества

Путин назначил Наталью Поклонскую заместителем главы Россотрудничества

В документе указано, что указ вступает в силу со дня его подписания. Кроме того, глава государства подписал указ об освобождении Поклонской от обязанностей чрезвычайного и полномочного российского посла в Кабо-Верде.

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