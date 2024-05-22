Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • nyha
    да уж!!! Рассадник развёл мистер министер..Минобороны покину...
  • Александр
    Ни разу не видел в Москве кого-либо в подобном одеянии.Запрет на никабы ...
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    Очередной поток лжи.Никаких строек у "Святого озера" не планировалось.Скандал раздут на пустом месте.Никаких 74% прав...Ну вот и дождались!

Почему в планах Москвы пока нет Харькова

Почему в планах Москвы пока нет Харькова

Казалось бы, точно нужно брать Харьков – однако гибкость и уникальность российской позиции в том, что для взятия максимального количества территорий ей не обязательно брать их сейчас.

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Комментарии
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Misha Glusch
ключевые слова: на сегодняшний день и правильно, хахол дохнуть на ЛБС не желает где-то в далеком Донбассе, а вот если эта ЛБС приблизится к родной мазанке - в припрыжку побегить в тцк записуваться в захисники, лягушку надо медленно отваривать...
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