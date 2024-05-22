Почему в планах Москвы пока нет Харькова

Misha Glusch

ключевые слова: на сегодняшний день и правильно, хахол дохнуть на ЛБС не желает где-то в далеком Донбассе, а вот если эта ЛБС приблизится к родной мазанке - в припрыжку побегить в тцк записуваться в захисники, лягушку надо медленно отваривать...