Казалось бы, точно нужно брать Харьков – однако гибкость и уникальность российской позиции в том, что для взятия максимального количества территорий ей не обязательно брать их сейчас.
Почему в планах Москвы пока нет Харькова
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Misha Glusch
ключевые слова: на сегодняшний день и правильно, хахол дохнуть на ЛБС не желает где-то в далеком Донбассе, а вот если эта ЛБС приблизится к родной мазанке - в припрыжку побегить в тцк записуваться в захисники, лягушку надо медленно отваривать...
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