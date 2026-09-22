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Царьград

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МАМТ договорился о гастролях в КНР с "Лебединым озером" в 2027

МАМТ договорился о гастролях в КНР с "Лебединым озером" в 2027

МАМТ достиг договоренностей с Пекином о гастролях в 2027 году. Спектакль "Лебединое озеро" Владимира Бурмейстера будет представлен в Китайской Народной Республике.

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