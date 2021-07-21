Стена огня: как отразили первый авианалет немцев на Москву

Массированное применение авиации являлось важнейшей составляющей стратегии блицкрига. Истребители расчищали небо для бомбардировщиков и U-82 Stuka с фирменным воем сирен обрушивались на противника, сея панику.
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