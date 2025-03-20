В Татарстане задержали пособников украинских телефонных мошенников

В Татарстане сотрудники МВД совместно с ФСБ выявили крупную сеть узлов связи телефонных мошенников. С помощью таких точек злоумышленники могли менять номера и представляться различными организациями, чтобы выманивать деньги у россиян.
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