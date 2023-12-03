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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Торонто» пытался выменять Задорова и Танева, но не вписал их под потолок, не договорившись с «Калгари» о 50% зарплат

Россиянин на этой неделе перешел из «Калгари» в «Ванкувер» в результате обмена на драфт-пики. Танев остается игроком «Флэймс».

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