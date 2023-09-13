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Запасной вратарь Косово несколько раз схватил себя за пах перед ультрас Румынии после матча, прерванного на 50 минут

Запасной вратарь Косово несколько раз схватил себя за пах перед ультрас Румынии после матча, прерванного на 50 минут

Болельщики вывесили баннеры «Косово – это Сербия» и «Бессарабия – это Румыния», а также скандировали политические лозунги и пользовались пиротехникой.

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