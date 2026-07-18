Замминтруда Кожевников: на "Госуслугах" появится чат-бот для получения соцпомощи

Россияне смогут узнать о доступных мерах соцподдержки через чат-бот на портале "Госуслуг". Об этом сообщил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Александр Кожевников, чьи слова приводит пресс-служба ведомства на его официальном сайте.