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Газета.ру

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Замминтруда Кожевников: на "Госуслугах" появится чат-бот для получения соцпомощи

Замминтруда Кожевников: на "Госуслугах" появится чат-бот для получения соцпомощи

Россияне смогут узнать о доступных мерах соцподдержки через чат-бот на портале "Госуслуг". Об этом сообщил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Александр Кожевников, чьи слова приводит пресс-служба ведомства на его официальном сайте.

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