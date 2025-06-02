АО «Транснефть – Прикамье» подключило участок трубопровода на пересечении с федеральной трассой в Республике Татарстан

АО «Транснефть – Прикамье» выполнило комплекс мероприятий по технологическому подключению реконструированного участка магистрального нефтепровода (МН) Пермь – Альметьевск через трассу федерального значения М-7 в Республике Татарстан.
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