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Тренин подрался с Л’Эро на 2-й минуте матча «Миннесоты» и «Нэшвилла». В первом периоде состоялись еще 2 боя

«Предаторс» обыграли «Уайлд» (6:2) в регулярном чемпионате НХЛ.  Матч начался с двух драк – на 01:54 подрались форварды Яков Тренин («Миннесота») и Закари Л’Эро («Нэшвилл»), а на 01:56 – форвард Маркус Фолиньо («Миннесота») и защитник Люк Шенн («Нэшвилл»).

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