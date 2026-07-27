Регион 29
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регион 29

6 подписчиков

Александр Цыбульский доложил Юрию Трутневу о развитии Поморья и поддержке участников СВО

Заместитель председателя Правительства России — полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в ходе рабочей поездки в Архангельскую область встретился с губернатором Александром Цыбульским.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии