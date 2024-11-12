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Царьград

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Мерц поставит Москве ультиматум по Украине, если он победит на выборах

Мерц поставит Москве ультиматум по Украине, если он победит на выборах

Фридрих Мерц хочет добиться мира в Европе и для этого готов пойти на многое. Например, дать Киеву разрешение на удары дальнобойным оружием.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Как всегда, престарелый адвокатишко пытается что то тявкать и грозить...... сначала эти ракеты надо  как-то довезти до территории Украины и перевести через границу. А это долго, хлопотно и очень проблемно.......... Вдруг в преддверии зимы случайно выйдут из стоя старые ТЭС.....
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