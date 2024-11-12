Мерц поставит Москве ультиматум по Украине, если он победит на выборах

Дмитрий Гурин

Как всегда, престарелый адвокатишко пытается что то тявкать и грозить...... сначала эти ракеты надо как-то довезти до территории Украины и перевести через границу. А это долго, хлопотно и очень проблемно.......... Вдруг в преддверии зимы случайно выйдут из стоя старые ТЭС.....