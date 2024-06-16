Начальник оперативного управления УФСИН был одним из заложников в СИЗО

Одним из двух заложников в СИЗО-1 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Ростовской области, которых захватили обвиняемые 16 июня, был начальник оперативного управления УФСИН по региоу Александр Богма.
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