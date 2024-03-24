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Экс-форвард «Кардиффа» Ботройд об эпилепсии: «Я не мог сказать: «Не могу выйти на поле, потому что у меня был приступ», – это приняли бы за слабость, думаю. Жалею, что не говорил об этом раньше»

«Когда мне сказали, что у меня эпилепсия, первое, что я сказал, было: «Это может меня убить?» Врач сказал: «В 99 случаях из 100 – нет».

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