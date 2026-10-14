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Царьград

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BBC News: 71-летняя британка войдёт в финал конкурса красоты

BBC News: 71-летняя британка войдёт в финал конкурса красоты

71-летняя Энн-Мари Харпер из Престуика стала старейшей финалисткой конкурса красоты в Великобритании.

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