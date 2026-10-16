В старых квартирах маленькое окно между ванной и кухней делали не просто так — иногда таких окон было даже два! Зачем понадобилась эта странная конструкция? И правда ли, что она защищала от туберкулёза и взрыва газа?.
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