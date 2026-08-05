Новое финансирование из прошлого: может ли комплексное соглашение задним числом снять субординацию?

Статья посвящена пункту 21 статьи 31.1 Закона о банкротстве, допускающему неприменение субординации к новому финансированию контролирующего лица, предоставленному до заключения комплексного соглашения о санации.
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