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Новое финансирование из прошлого: может ли комплексное соглашение задним числом снять субординацию?

Статья посвящена пункту 21 статьи 31.1 Закона о банкротстве, допускающему неприменение субординации к новому финансированию контролирующего лица, предоставленному до заключения комплексного соглашения о санации.

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