Минфин предложил включить проценты по банковским вкладам в общую прогрессивную шкалу НДФЛ. Сейчас такие доходы облагаются по отдельным правилам, а после принятия поправок ставка сможет достигать 22% в зависимости от совокупного дохода гражданина.