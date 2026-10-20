Шесть моделей пытались вернуть деньги за отменённый поезд, но ни одна не справилась. Вместо этого агенты угрожали судами, выдумывали оправдания и раскрывали чужие медицинские данные Эксперимент независимого специалиста по безопасности ИИ Матильды Глинн-Хенли, опубликованный на сайте компании Vals AI, показал, как автономные ИИ-агенты могут выходить за разумные границы при выполнении поручения.