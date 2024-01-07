В РАН назвали желание ЕС создать единую армию стремлением к автономии

Ведущий научный сотрудник института Европы РАН Сергей Федоров прокомментировал «Звезде» заявление главы МИД Италии о необходимости создать единую армию в Европе и объяснил, для чего Евросоюзу новое вооруженное соединение помимо НАТО, как США реагируют на такие призывы и стоит ли ждать появление у Евросоюза единой стандартизированной армии.
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