Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В РАН назвали желание ЕС создать единую армию стремлением к автономии

В РАН назвали желание ЕС создать единую армию стремлением к автономии

Ведущий научный сотрудник института Европы РАН Сергей Федоров прокомментировал «Звезде» заявление главы МИД Италии о необходимости создать единую армию в Европе и объяснил, для чего Евросоюзу новое вооруженное соединение помимо НАТО, как США реагируют на такие призывы и стоит ли ждать появление у Евросоюза единой стандартизированной армии.

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Комментарии
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W
Walery
... Помнит Вена.., помнят Альпы... и Дунай! По всему все кто не помнят...  хотят повторения, не так ли? И по возможности для нас лучше не откладывать нам это в долгий ящик.
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15 час.

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