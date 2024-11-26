Театр абсурда
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Театр абсурда

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Сразу пять инцидентов с самолетами SSJ-100 произошло за один день

Сразу пять инцидентов с самолетами SSJ-100 произошло за один день

Фото: Hendrik Schmidt/Globallookpress Россия достанет кого угодно: В крушении самолёта DHL заранее нашли "руку Кремля" Британская The Times вбрасывала версию о взрыве посылки DHL в самолёте за пять дней до ЧП в Литве.

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