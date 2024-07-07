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Доброволец "Босхет": Перед штурмовиками стояла задача – выжить и пройти вперед. А мы ее обеспечивали

Доброволец "Босхет": Перед штурмовиками стояла задача – выжить и пройти вперед. А мы ее обеспечивали

О личной мотивации, работе в ЧВК "Вагнер", обмене опытом с белорусскими военными, страхе на войне, солдатском быте, а также о правильных книгах, безразличии военкоматов, удивительных "кашниках" и многом другом журналисту издания "Украина.

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Комментарии
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Генрих
Страх...это, как утверждает десантура, понимаешь со второго прыжка. Сын , что страшно, сказал только в третьем отпуске...мимоходом сказал, но я его понял.
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14 час.

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