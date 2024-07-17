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В России предлагают обязать сделатьь пляж на 50-100 тыс. человек в каждом регионе

В России предлагают обязать сделатьь пляж на 50-100 тыс. человек в каждом регионе

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР, Борис Чернышов, направил письмо министру природных ресурсов и экологии РФ, Александру Козлову, предлагая обязать регионы создавать не менее одного безопасного для купания пляжа на каждые 50-100 тысяч человек .

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