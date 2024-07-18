Новые Печатники
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Новые Печатники

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Свежие комментарии

  • Эльдар Алиев
    Лучше улицы Москвы от снега убивали а то не чищено а пыль в глаза пускают🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️жилищник 🤬Влажную уборку по...

Жители Печатников попросили благоустроить дворы возле школы «Спектр»

Жители Печатников попросили благоустроить дворы возле школы «Спектр»

Собрано больше 200 подписей Жители столичного района Печатники обратились к депутату Мосгордумы Людмиле Стебенковой с просьбой о благоустройстве территории рядом со школой «Спектр», расположенной по адресу: ул.

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