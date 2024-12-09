В городе Рязани скоро состоится турнир по хоккею в валенках

Рязань готовится к необычному спортивному событию! VIII городской турнир по хоккею в валенках, организованный управлением по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани, вот-вот начнётся.
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