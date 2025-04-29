Цены на страхование недвижимости: факторы формирования стоимости и способы экономии Тамара АрноСтоимость страховой защиты для объектов недвижимости может значительно варьироваться в зависимости от множества параметров.
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