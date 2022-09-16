Почему Уссурийск – знаковый город для Владимира Арсеньева

10 сентября в России отметили 150-летний юбилей Владимира Клавдиевича Арсеньева. Для Уссурийска эта дата знаменательна еще и тем, что Арсеньев внес определенный вклад в развитие системы образования и культуры города.
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