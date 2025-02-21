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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Запуск Grok 3 подстегнёт рост спроса на ИИ-серверы Недавние достижения в сфере ...

Запуск Grok 3 подстегнёт рост спроса на ИИ-серверы Недавние достижения в сфере ...

Запуск Grok 3 подстегнёт рост спроса на ИИ-серверыНедавние достижения в сфере ИИ обострили конкуренцию между ключевыми мировыми игроками, особенно после премьеры модели Grok 3, представленной xAI Илона Маска (Илон Маск) и претендующей на роль самой производительной в мире на сегодняшний день.

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