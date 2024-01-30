ASUS представила видеокарту GeForce RTX 4080 Super Noctua OC Edition с большими и тихими вентиля...

ASUS представила видеокарту GeForce RTX 4080 Super Noctua OC Edition с большими и тихими вентиляторамиКомпании ASUS и Noctua в рамках продолжающегося сотрудничества представили видеокарту GeForce RTX 4080 Super Noctua OC Edition.
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