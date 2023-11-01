Собянин утвердил проект планировки части бывшей промзоны «Южный порт»

Мэр Москвы Сергей Сoбянин утвердил проект планировки части бывшей промышленной зоны «Южный порт». На страницах своего Telegram-канала градоначальник сообщил, что планируется реорганизовать территорию площадью 65 га в Печатниках, в том числе по программе комплексного развития территорий.