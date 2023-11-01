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Собянин утвердил проект планировки части бывшей промзоны «Южный порт»

Собянин утвердил проект планировки части бывшей промзоны «Южный порт»

Мэр Москвы Сергей Сoбянин утвердил проект планировки части бывшей промышленной зоны «Южный порт». На страницах своего Telegram-канала градоначальник сообщил, что планируется реорганизовать территорию площадью 65 га в Печатниках, в том числе по программе комплексного развития территорий.

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