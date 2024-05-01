Глубокий минус — чем обернётся разморозка замороженных российских резервов Операция конфискация Страны Большой семёрки, а также Евросоюз и Австралия всерьёз занялись конфискацией замороженных российских активов.
Глубокий минус — чем обернётся разморозка замороженных российских резервов
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Храмов
Мышинная возня в США окажется такой мелолчью, что на это мир не будет обращать внимания. Главное успеть вывезти своё золото из США.. РВСН.
Ответить
13 час.
Сергей Храмов
Закончился золотой век жизни в США в кредит от всех стран мира. С печатанием зеленых бумажек на своём станочке и побежало золотишко из США к странам кредиторам и не всем оно достанется и некоторым достнутся слитки из вольфрама... РВСН.
Ответить
13 час.
СХ
Сергей Храмов
Мышинная возня в США окажется такой мелолчью, что на это мир не будет обращать внимания. Главное успеть вывезти своё золото из США.. РВСН.
Ответить
13 час.
Свежие комментарии