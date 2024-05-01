Глубокий минус — чем обернётся разморозка замороженных российских резервов

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Комментарии
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Сергей Храмов
Мышинная возня в США окажется такой мелолчью, что на это мир не будет обращать внимания. Главное успеть вывезти своё золото из США.. РВСН.
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13 час.
Сергей Храмов
Закончился золотой век жизни в США в кредит от всех стран мира. С печатанием зеленых бумажек на своём станочке и побежало золотишко из США к странам кредиторам и не всем оно достанется и некоторым достнутся слитки из вольфрама... РВСН.
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13 час.
СХ
Сергей Храмов
Мышинная возня в США окажется такой мелолчью, что на это мир не будет обращать внимания. Главное успеть вывезти своё золото из США.. РВСН.
Ответить
13 час.

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