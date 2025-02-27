27 февраля в России – День Сил специальных операций

Сегодня в стране отмечается День Сил специальных операций.Дата для праздника выбрана не случайно — в ночь на 27 февраля 2014 года части ВСУ в местах дислокации в Крыму (который тогда входил в состав Украины) были блокированы.
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